文憑試DSE放榜｜患神經退化病男學生考獲18分　「只考一次，盡力去考」 (13:15)

20歲程俊豪在數學科及企業、會計及財務概論（商業管理）科均考獲第4級；英文科及資訊及通訊科技科考獲第3級；中文及通識科考獲第2級。他希望報讀商科或電腦相關科目的高級文憑或副學士課程。

程俊豪的讀書之路較一般人崎嶇，他自2歲被發現患神經退化疾病，肌力較弱，寫字歪斜及緩慢，原入讀主流學校，但中學功課增多，常常要凌晨1時至2時才能完成功課，令他很大壓力，約4年前轉至身體弱能學校。

程俊豪因手指肌力欠佳，故文憑試時以電腦答卷，雖獲加長考試時間75%，惟仍十分緊迫，他稱盡力「跑贏」這場時間競賽。中文科教師阮善盈表示，程俊豪事前不斷計時練習，學習把握考試時間，十分堅毅。

另外，縱使程俊豪說話聲音顫抖，需要逐字慢慢讀出，他英文口試獲得第4級佳績。英文科教師李婉霞說，程俊豪很勤力，按教師教導經常在家朗讀英文課本，大大改善說話能力，值得嘉許。

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