文憑試DSE放榜｜保良局董玉娣中學超級狀元冀讀港大計量金融　稱本港金融優勢能連接內地與海外【短片】 (13:45)

趙爾納除了4個核心科目外，亦在化學、經濟、物理及數學延伸部分考獲5**。校長張家邦形容趙爾納能文能武，除了學業成績好外，在跳繩、跳舞、辯論比賽等亦屢獲佳績。

趙爾納表示，身邊有不少同學選擇海外升學，但選擇是否到海外升學或移民時，每個人也會有不同考慮，他選擇本地升學，至於畢業後的去向，他表示「未來嘅事留返畀未來決定」。其母亦稱會尊重兒子決定，不論未來選擇海外繼續升學或移民，她也會支持。

趙爾納稱，首選港大理學士（計量金融）課程，因對數學、經濟科題目與概念有興趣，希望能夠融合兩方面知識。他又認為，香港金融界有地理與制度優勢，定位上能連接內地與海外，又有法例保障金融界。至於《港區國安法》對金融影響，他稱不清楚國安法有否包含針對金融界的條文，所以不便評論。

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