聖士提反女子中學狀元擬升讀中大醫科　稱無法控制國安法影響 (12:31)

她稱，即使香港近年出現很多變化，且身邊有不少朋友移民，但仍然會留港發展，因香港是她的根，已在港成長多年，有歸屬感。她稱不嚮往外國生活，即使她對前景感到憂慮，身為香港人的她期望香港將來會朝好的方向改變。

陳樂融表示，近年來香港社會有很多兩極化意見，因而令社會分裂，「我們應尊重不同意見的人，並聆聽和了解他們的立場後再下判斷，不要隨便攻擊。」

她又提到，慶幸能夠讀通識科，並認為這一科能夠培養批判性思維。即使通識科將改制，但她認為學生能夠透過閲讀不同立場的報道認識不同觀點，從而培養批判性思維。她不擔心大學言論自由收窄，因可自行控制自己的思想。

她表示，期望能夠從事以生命影響生命並帶有意義的工作，若果將來出現大型公共衛生危機，她期望能夠出一分力。

【JUPAS改選策略fb live】

為協助應屆考生及家長掌握最新升學資訊，《明報》邀請香港輔導教師協會教師於放榜日（21/7）為大家提供JUPAS改選策略：

時間：晚上8：00

方式：明報教育fb專頁

主持﹕明報升學網主編 David Sir

嘉賓：香港輔導教師協會主席何玉芬博士及其他教師

內容：分析今年DSE成績統計，即場解答同學JUPAS改選問題

可預先登入留下問題：

https://link.mingpao.com/70345.htm

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