3人暴動等罪成判囚12至45個月　官：考慮暴動集體性區分個人行為無意義 (12:14)

首被告營運經理劉婉玲（47歲）判囚3年9個月，次被告活動策劃員謝嘉綸（44歲）判囚3年8個月，第三被告電腦工程師李俊霖（28歲）判囚12個月。

劉婉玲及謝嘉綸被控於前年9月7日在港鐵沙田站參與暴動；劉婉玲另被控襲擊督察劉俊豪。李俊霖則被控於同日拒捕及管有兩支激光筆作非法意圖。

法官郭啟安稱，接納本暴動案暴力程度輕微，受襲警員傷勢亦不嚴重，惟一眾示威者肆意破壞車站設施，影響車站運作，對巿民出行構成不便，使案情「變得嚴重和惡劣」。參考過往案例，認為暴動案需考慮其集體性質，以被告個人行為區分並無意義，兩人暴動罪判囚3年8個月。

另被控以金屬月餅盒襲警的劉婉玲，其襲警罪判囚3個月，其中2個月與暴動罪同期執行。

至於第三被告，郭官表示，暴動事件由李俊霖以電筒照射警員雙眼而起，而他被捕時反抗超過10分鐘，令群眾情緒高漲，他「難辭其咎」，拒捕罪判囚3個月。雖然無證據顯示他曾使用激光筆，但他曾以電筒照向警員眼睛，故認為他有意圖使用激光筆，判囚9個月，兩罪分期執行，共囚12個月。

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