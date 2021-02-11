文憑試DSE放榜｜英華書院首名狀元擬留港升學　自行了解新冠疫苗冀投身醫學研究 (11:30)

程朗說，今早起牀時感到害怕，因不知成績如何，得悉成為狀元感到喜出望外。他計劃升讀中大環球醫學（內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別），未來傾向循醫學研究方向發展。他說，本身對化學有興趣，而新型冠狀病毒疫情下，世界各地渴求藥物，惟新冠疫苗推出後，各地亦也對其成效存疑，他便自行上網了解不同疫苗原理及分別，成為了他選擇研究醫藥的轉捩點。

他說，眼見身邊不少同學陸續離港升學，但疫情仍有很多不確定性，外國升學的吸引力在於其學習氣氛，惟不少同學到外國後，也未能可以踏進校園，要上網課，認為是一種缺失，故學士課程會留港修讀。

他表示，作為考生對前景也感到迷惘，「無論是升學，抑或整個社會氛圍、政治，各人都很壓抑，有種高氣壓」。

他認為，政治氛圍是考慮是否留港的因素，個人認為學生應關心政治，包括最基本要了解、認識政治，而最終是否要確實表態，則是個人選擇。

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