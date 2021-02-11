文憑試DSE放榜｜伊利沙伯中學狀元冀升讀中大醫科　稱港府應考慮防止公院醫生流失 (11:04)

被問到如何看待中大近年有「暴大」之稱，他表示有留意時事，認為無法避開社會議題。他指出全港只有兩間醫學院，對比兩間大學的學習環境，認為中大的環境、氣氛與中學相似，師生、同儕間的關係較密切，是讀書上的很大動力。

至於引入海外醫生議題，他認為，港府引入海外醫生可即時解決醫生短缺問題，但長遠應考慮如何防止公立醫院的醫生流失至私人市場。他又稱沒有考慮移民，暫時未有打算往海外升學，因對香港還有憧憬，認為香港仍有競爭力，並稱尊重近日移民潮下，港人移民的選擇。

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