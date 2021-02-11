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文憑試DSE放榜｜嘉諾撒聖瑪利書院「超級狀元」考慮讀醫　留港冀他日助港修補裂痕【短片】 (10:12)

中學文憑試DSE）今日（21日）放榜，其中一名7科5**狀元嘉諾撒聖瑪利書院學生余尚穎，她在數學延伸部分亦取得5**，成為「超級狀元」。她說自己在港土生土長，「好鍾意這個地方，覺得是這裏一分子」，「希望在港貢獻，而非逃走」。她正考慮報讀港大或中大的醫科，冀未來從醫貢獻香港。

嘉諾撒聖瑪利書院上次誕生狀元是在2015年，余尚穎是該校首名DSE超級狀元。她說，因濕疹自小出入診所，當時醫生關心她，感到辛苦時獲他們幫助，令她亦想從醫幫助他人。 

本港正經歷移民潮，余尚穎說身邊沒有朋友移民，她亦沒因社會情況感灰心而想移民。她續稱，每個社會都有其問題，會留港冀終有一日有能力助本港解決問題、修補裂痕。至於如何評價特區政府工作，她說時事影響心情，過去一年為專注學業，少看時事，故不評論政府施政。

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「放榜三寶」助DSE生搜尋院校課程、升學就業資訊【短片．附連結】

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