天氣｜天文台料明日有驟雨　局部地區有雷暴 (16:30)

下午4時，熱帶低氣壓查帕卡集結在湛江之東北偏北約100公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過廣東西部，並逐漸減弱。 同時，颱風煙花集結在台北以東約580公里，預料向西或西南偏西緩慢移動，移向台灣以東海域，並逐漸增強。

【13:20】與熱帶氣旋查帕卡相關的外圍雨帶正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。下午1時20分，天文台錄得氣溫27.5度，相對濕度92%。本港地區今日下午及今晚天氣預測，多雲，有驟雨，局部地區有雷暴。吹和緩東至東南風。

熱帶風暴查帕卡已減弱為熱帶低氣壓。中午12時，查帕卡集結在湛江之東北約110公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過廣東西部，並逐漸減弱。 同時，颱風煙花集結在台北以東約610公里，預料向西或西南偏西移動，時速約10公里，移向台灣以東海域，並逐漸增強。

【07:40】早上7時40分，天文台錄得氣溫25.9度，相對濕度97%。與熱帶氣旋查帕卡相關的外圍雨帶正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。今早本港東部地區錄得超過10毫米雨量，而將軍澳及港島東區的雨量更超過40毫米。天文台預測今日多雲，有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，最高氣溫約28度。吹和緩東至東南風，初時離岸及高地風勢清勁。展望未來一兩日驟雨減少，部分時間有陽光。周五（23日）及周六（24日）天氣酷熱。