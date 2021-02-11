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文憑試DSE放榜｜DSE誕7狀元　拔萃女書院、保良局董玉娣中學、嘉諾撒聖瑪利書院誕「超級狀元」 (09:34)

【09:34更新】中學文憑試DSE）今日（21日）放榜，今屆誕生7名考獲7科5**狀元，分別來自聖士提反女子中學、拔萃女書院、伊利沙伯中學嘉諾撒聖瑪利書院英華書院保良局董玉娣中學

今年有一男兩女成為「超級狀元」，包括保良局董玉娣中學的男考生，為該校首次誕生DSE狀元；另一名「超級狀元」來自嘉諾撒聖瑪利書院。拔萃女書院共有兩名狀元，其中一人為「超級狀元」。

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