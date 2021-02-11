文憑試DSE放榜｜DSE誕7狀元　拔萃女書院、保良局董玉娣中學、嘉諾撒聖瑪利書院誕「超級狀元」 (09:34)

今年有一男兩女成為「超級狀元」，包括保良局董玉娣中學的男考生，為該校首次誕生DSE狀元；另一名「超級狀元」來自嘉諾撒聖瑪利書院。拔萃女書院共有兩名狀元，其中一人為「超級狀元」。
文憑試DSE放榜 相關報道：
保良局董玉娣中學 超級狀元冀讀港大計量金融 稱本港金融優勢能連接內地與海外【短片】
英華書院 首名狀元擬留港升學 自行了解新冠疫苗冀投身醫學研究
伊利沙伯中學 狀元冀升讀中大醫科 稱港府應考慮防止公院醫生流失
嘉諾撒聖瑪利書院 超級狀元考慮讀醫 留港冀他日助港修補裂痕【短片】
考評局：近1.8萬日校考生符入大學最低要求 佔日校考生42.3%【短片】（7月20日）
文憑試DSE放榜 實用資訊：
「放榜三寶」 助DSE生搜尋院校課程、升學就業資訊【短片．附連結】
【JUPAS改選策略fb live】
為協助應屆考生及家長掌握最新升學資訊，《明報》邀請香港輔導教師協會教師於放榜日（21/7）為大家提供JUPAS改選策略：
時間：晚上8：00
方式：明報教育fb專頁
主持﹕明報升學網主編 David Sir
嘉賓：香港輔導教師協會主席何玉芬博士及其他教師
內容：分析今年DSE成績統計，即場解答同學JUPAS改選問題