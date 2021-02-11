文憑試DSE放榜｜DSE誕7狀元　拔萃女書院、保良局董玉娣中學、嘉諾撒聖瑪利書院誕「超級狀元」 (09:34)

今年有一男兩女成為「超級狀元」，包括保良局董玉娣中學的男考生，為該校首次誕生DSE狀元；另一名「超級狀元」來自嘉諾撒聖瑪利書院。拔萃女書院共有兩名狀元，其中一人為「超級狀元」。

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【JUPAS改選策略fb live】

為協助應屆考生及家長掌握最新升學資訊，《明報》邀請香港輔導教師協會教師於放榜日（21/7）為大家提供JUPAS改選策略：

時間：晚上8：00

方式：明報教育fb專頁

主持﹕明報升學網主編 David Sir

嘉賓：香港輔導教師協會主席何玉芬博士及其他教師

內容：分析今年DSE成績統計，即場解答同學JUPAS改選問題

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