新冠肺炎｜11地點涉變種病毒個案納強制檢測【附名單】 (23:38)

任何人於指明日期及時間曾身處任何下列指明地方，須於7月23日或之前接受強制檢測：

涉L452R變種病毒株確診及初步確診個案曾到訪的地方

‧尖沙嘴梳士巴利道香港半島酒店1樓嘉麟樓（7月2日中午12時至下午6時）

‧中環蘇豪卑利街38號地下C號舖Uma Nota（7月1日下午5時至下午10時）

‧中環皇后大道中15號置地廣場香港置地文華東方酒店7樓志魂（6月29日下午6時至下午10時）

‧跑馬地黃泥涌道17-19號恆豐大廈地下19號舖Ask For Alonzo（6月29日中午12時至下午6時）

‧金鐘金鐘道88號太古廣場奕居49樓Salisterra（6月29日中午12時至下午6時）

‧中環皇后大道中15號置地廣場香港置地文華東方酒店地下MO Bar（6月28日下午5時至下午10時）

‧灣仔港灣道1號香港君悅酒店30樓及31樓嘉賓軒（6月28日上午9時至中午12時）

‧山頂山頂道118號山頂廣場（不包括巴士總站）（7月17日中午12時至下午6時）

‧東涌達東路18-20號及文東路41號東薈城（只包括商場）（7月18日中午12時至下午6時）

‧大嶼山東涌東涌纜車站（7月18日中午12時至下午6時）

再次檢測的指明地方

‧沙田小瀝源路68號廣源商場第3座地下12號舖一葉小廚（7月2日上午7時至中午12時）

其他較早到期的強制檢測公告

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