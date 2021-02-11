港台禁用「台灣總統」、「台灣政府」等字眼　李百全：基於「一個中國」原則 (19:26)

有關內部指引由廣播處副處長馮建業代行、處長李百全於今發出，並列明指引一經發布後即時生效。指引提到，港台作為本港公共廣播機構和政府部門，必須嚴格遵守《基本法》、一個中國原則和中央基本方針政策，處理涉台事務，並需要在所有電台、電視和新媒體節目上，高度謹慎地使用與台灣有關的術語，例如不得使用「國家」、「中華民國」稱呼台灣，指出在任何情況下，台灣都不應被稱為主權國家。

指引又指出，由於台灣是中國的一部分，台灣最高領導人應稱為「台灣地區政府官員」，而不是「台灣總統」，亦應避免使用「台灣政府」的字眼，應使用「台灣當局」、「台灣行政機關」或「台灣地區行政管理機構」。

港台回覆稱，香港與台灣同屬一個中國；特區政府一直按照《基本法》、一個中國原則及中央政府處理香港涉台問題的基本原則和政策（「錢七條」）處理涉台事務，而《香港電台約章》清楚訂明港台的公共目的及使命，包括提供準確而持平的新聞報道、資訊、觀點及分析；增加市民對「一國兩制」的認識；以及提供讓市民了解社會和國家的節目，培養市民對公民及國民身分的認同感。港台既為香港的公共廣播機構，也是政府部門，港台的節目及資訊對台灣及有關機構或組織的描述及用字規範，必須嚴格恪守上述原則。