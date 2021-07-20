港區國安法｜鄧炳強：國安法威力有目共睹 (19:16)

鄧炳強表示，2019年年中開始，「黑暴」在香港肆虐，外部勢力及其在港的代理人興風作浪，並以「軟對抗」方式美化暴力，灌輸「港獨」意識，荼毒年輕人，將他們推進犯法的深淵，並挑起市民對中央及特區政府的仇恨，最終催生了極端思想和行為以至本土恐怖主義。他說，過去這段經歷教人感到沉重，更突顯了一個安全穩定的香港並非理所當然。他形容，國家的關愛和支持一直是確保香港安全的最強後盾，而《港區國安法》的威力有目共睹，令暴力行為銳減。

此外，他指出國家在3月再次為香港出手，「完善」香港特區選舉制度，確保「愛國者治港」的原則。他認為，《港區國安法》及完善選舉制度是中央解決近年香港亂象的組合拳，確保「一國兩制」行穩致遠，香港特區長治久安。他說，保安局及轄下的紀律部隊及輔助隊伍，將不斷提升執法及協調能力，並會準備就緒，以迎接即將舉行的三場重要選舉，以及特區政府回歸祖國25周年相關活動在安全環境下順利進行。