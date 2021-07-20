唐英傑案｜7月27日裁決　辯方結案陳辭：唐英傑未嚴重危害社會安全 (19:30)

辯方指出，「光時」八字的意思，並非所有人都與劉智鵬的看法一樣；劉智鵬過分強調字詞的慣常用法，完全忽視修辭（rhetoric），舉例有人說為權利而戰（go out and fight for your right），並不等於呼籲打人或持槍發動襲擊，重申口號有很多意思，不同人有不同看法。

辯方：控方專家劉智鵬歷史解讀太死板

辯方又稱，辯方兩名專家李詠怡及李立峯是解讀口號最合適的人選，李詠怡是政治學者，李立峯是傳播學者，兩人在各自領域均是知名學者；相反劉智鵬非統計學專家，其歷史解讀過於死板及機械化，難以立足。辯方又提到劉智鵬現身「光復元朗」遊行一事，指出他當日明顯參與了示威，質疑他並非不知道示威目的。

就煽動他人分裂國家罪，辯方認為一旦法庭裁定口號可有多種不同解讀，被告就應脫罪。至於恐怖活動罪，辯方稱當日被告攜有急救用品，而且亦曾刻意避開警員，明顯非恐怖分子所為，撞向警員的行為亦未達到嚴重危害社會安全的標準。

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