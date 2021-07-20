黃店店東涉拒警入店搜捕控阻差受審　疑遭警罵：收X埋啲曱甴 (18:31)

本案涉及4名被告，黃珮瑜（19歲，IVE學生）及何東宇（22歲，病人服務員）同被控一項非法集結罪，控罪指稱他們於前年10月30日在屯門良德街參與非法集結。報稱餐廳負責人的魏偉才（25歲）及魏素香（36歲）則被控一項阻差辦公罪，控罪指稱他們同日在屯門良德街「東屋台」外，故意阻撓在正當執行職務的警長趙文龍及其他警務人員。

庭上播放片段顯示，當晚有群眾在良德街兩旁聚集，有人架設路障，警方數次舉藍旗警告，其間數名男女數度走出馬路手舞足蹈。防暴警員約10時許向群眾方向推進，路上群眾四散，黃珮瑜和何東宇衝入食店「東屋台」。其後警員欲進入食店，與兩名負責人在門外口角，又要求魏素香除下口罩，警方最終扯走並拘捕兩人，然後進入食店帶走及拘捕黃珮瑜和何東宇。

警方片段未有拍攝拘捕的畫面，有男聲先後5次以粗口辱罵魏偉才，又指兩名負責人「收X埋啲曱甴吖嘛」，魏偉才多次大叫「唔好傷害我家姐」，其胞姊則大叫「喂你郁手打人，投訴你哋吓」。審訊明（21日）續。