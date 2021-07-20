黃泥涌峽道利安閣、太古城唐宮閣封區強制檢測　住客染變種新冠病毒 (20:10)

任何於6月27日至7月20日期間曾身處利安閣逾兩小時的人，以及在7月16日至7月20日期間曾身處唐宮閣逾兩小時的人，亦要在7月22日或之前接受強制檢測。

政府發言人表示，由於今日錄得一宗由法國抵港、並於過去21日曾居於灣仔的輸入個案，以及兩宗來自沙特阿拉伯、居於太古城唐宮閣的初步確診個案，初步顯示其中兩人帶有變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

衛生防護中心表示，由沙特阿拉伯抵港的兩宗個案，分別為13歲女童和其11歲弟弟，兩人於7月16日乘搭航班QR818抵港後，根據相關豁免規定於家居自我隔離。他們抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本，結果呈陰性；抵港後第三日提交的深喉唾液樣本結果呈初步陽性。衛生署公共衛生化驗服務處的檢測顯示，女病人帶有L452R變異病毒株，男病人的結果待定。女病人於7月17日發燒，男病人則沒有病徵。

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