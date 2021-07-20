書展2021｜參展商最後一日割價促銷　有展商料銷售額跌逾五成 (16:10)

他表示，以往舊版旅遊書在書展以19元一本出售，但今年人流少，故書展第二日已開始以「跳樓價」賣19元4本，至今早才終於售罄。他又稱，昨（19日）開始將2020年版、書局售價99元的旅遊書，以50元2本出售，現已出售六、七成存貨，旨在節省貨存成本及運費。

金培企業有限公司攤位負責人劉小姐表示，今屆書展人流較以往少三至四成，相信銷售額比2019年書展差三成，以往單價200至300元，現單價僅100餘元，「較預期差，以為隔咗一年會多人嚟書展，可能啲人仍怕疫情」。該攤位原本20元的特價書，昨起減至10元。

另一方面，超媒體出版職員湯先生表示，由於已看淡市道，故書展甫開始已低價促銷，原本20元一本書，改以50元4本出售，又推買書送貼紙、有機洗潔布等，因此銷售額較上屆同期高一至兩成，而今日進一步推10元2本書促銷，旨在清倉。

尹先生一家四口今拉2個行李篋及一部手拉車到場掃貨。尹太稱為升小學三年級及五年級的兩個兒子買了12本英文書、56本科學書，另有中文書，花約2000元，當中包括20本、共1000元的練習本，「年年來逛書展，無覺得今年特別平」。

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