天氣｜天文台未來數小時將取消所有熱帶氣旋警告信號 (16:46)

【15:40】天文台在下午3時40分取消黃色暴雨警告信號。

【13:20】天文台於下午1時20分改發一號戒備信號。

【13:05】天文台表示，查帕卡正穩定地移向廣東西部沿岸。按照現時預測路徑，查帕卡會逐漸遠離香港並減弱。本港風力正逐步減弱，天文台即將改發一號戒備信號。

【12:50】天文台中午12時25分發出新界北部水浸特別報告，新界北部過去2小時錄得超過90毫米雨量。中午12時50分，天文台錄得氣溫25.7度，相對濕度96%。本港地區今日（20日）下午及今晚天氣預測，吹清勁至強風程度東至東南風，風勢逐漸緩和，海有大浪及湧浪，多雲，有驟雨及狂風，雨勢有時頗大及有雷暴。

【11:40】天文台在上午11時40分發出黃色暴雨警告信號。

【10:08】天文台表示，查帕卡正在廣東西部離岸海域上徘徊，與香港的距離變化不大。當查帕卡明顯遠離本港或登陸減弱時，天文台會在下午考慮改發一號戒備信號。

與查帕卡相關的雨帶會在今日（20日）間中為本港帶來大驟雨及狂風。在過去一小時，大美督錄得的最高持續風速為每小時43公里，最高陣風為每小時53公里。

【07:55】早上7時30分，天文台錄得氣溫26.3度，相對濕度95%。三號強風信號及雷暴警告現正生效。

查帕卡正在廣東西部離岸海域上徘徊，與香港維持約200公里的距離。按照現時預測路徑，本港今日（20日）日間的風力不會顯著改變，三號強風信號會在今日日間維持一段時間。與查帕卡相關的雨帶會在今日間中為本港帶來大驟雨及狂風。

天文台預測今日吹清勁至強風程度東至東南風，高地間中吹烈風，海有大浪及湧浪。多雲，有驟雨及狂風，雨勢有時頗大及有雷暴。最高氣溫約28度。

展望明日（21日）有驟雨、狂風及雷暴，初時雨勢頗大。本周後期驟雨減少，短暫時間有陽光。