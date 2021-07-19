新冠肺炎｜12地點納強制檢測　包括機場多處【附名單】 (23:30)

任何人於指明日期及時間曾身處任何下列指明地方，須於7月22日或之前接受強制檢測：

涉L452R變種病毒株的非本地初步確診個案

．西環德輔道西418號太平洋廣場15樓Crypto.com（6月28日至6月30日或7月2日曾逗留逾一小時）

．西營盤德輔道西321號瑧璈地下1號舖Feather & Bone（6月30日中午12時至下午6時）

．中環荷李活道26號地舖Cali-Mex Bar & Grill（6月29日下午6時至6月30日凌晨零時）

．中環皇后大道中15號置地廣場中庭5樓501-503號舖及6樓601-603號舖ZUMA Hong Kong（6月27日下午6時至下午10時）

再次檢測的指明地方

．淺水灣南灣道12A號2號（6月9日至7月1日）

．油麻地鴉打街6號及永星里5號紅茶館酒店（6月14日、6月16日、6月17日、6月28日、6月30日或7月1日）

．香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓（6月20日至7月10日，只適用於以這些地方為工作地點的人）

．沙田小瀝源路68號廣源商場第3座2樓13號舖麥當勞（7月9日中午12時至下午6時）

．黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G4B號舖美心MX（7月9日下午6時至10時）

．黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G7號舖銀咖哩（7月8日下午6時至7月9日凌晨零時）

．深水埗九江街132號地舖英姐髮型屋（7月9日上午10時至下午1時）

任何人如在指定日期以香港國際機場指定地點為其通常工作地點，須於7月22日或之前接受定期強制檢測：

．香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其通常工作地點的人（7月25日至7月31日）

其他較早到期的強制檢測公告

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