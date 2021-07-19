新冠肺炎｜12地點納強制檢測　包括機場多處【附名單】 (23:30)

政府今晚（19日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將12個地點納入新型冠狀病毒強制檢測，包括一名美國抵港、初步確診帶L452R變種病毒株患者曾到訪的地點，以及早前涉及L452R變種病毒株個案曾到訪、需再次強制檢測的地方。由於香港國際機場近期出現數宗確診，故機場部分地點的職員亦要強制檢測。
任何人於指明日期及時間曾身處任何下列指明地方，須於7月22日或之前接受強制檢測：
涉L452R變種病毒株的非本地初步確診個案
．西環德輔道西418號太平洋廣場15樓Crypto.com（6月28日至6月30日或7月2日曾逗留逾一小時）
．西營盤德輔道西321號瑧璈地下1號舖Feather & Bone（6月30日中午12時至下午6時）
．中環荷李活道26號地舖Cali-Mex Bar & Grill（6月29日下午6時至6月30日凌晨零時）
．中環皇后大道中15號置地廣場中庭5樓501-503號舖及6樓601-603號舖ZUMA Hong Kong（6月27日下午6時至下午10時）
再次檢測的指明地方
．淺水灣南灣道12A號2號（6月9日至7月1日）
．油麻地鴉打街6號及永星里5號紅茶館酒店（6月14日、6月16日、6月17日、6月28日、6月30日或7月1日）
．香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓（6月20日至7月10日，只適用於以這些地方為工作地點的人）
．沙田小瀝源路68號廣源商場第3座2樓13號舖麥當勞（7月9日中午12時至下午6時）
．黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G4B號舖美心MX（7月9日下午6時至10時）
．黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G7號舖銀咖哩（7月8日下午6時至7月9日凌晨零時）
．深水埗九江街132號地舖英姐髮型屋（7月9日上午10時至下午1時）
任何人如在指定日期以香港國際機場指定地點為其通常工作地點，須於7月22日或之前接受定期強制檢測：
．香港國際機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其通常工作地點的人（7月25日至7月31日）
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕強制檢測 強制檢測大廈 強制檢測大廈名單 強制檢測群組 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介