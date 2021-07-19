書展參展商涉違規賣風扇口罩 　貿發局：已口頭警告 (23:46)

本報記者今日（19日）發現，展覽廳1的萬里機構貼出「日系家電大割引」告示，列出吸塵機、抽濕機、風扇、蒸氣掛熨機等的售價，攤位又展示吸塵機、抽濕機、風扇、多功能料理鍋、按摩櫈等。

記者向現場萬里機構職員查詢為何賣電器，職員避而不答。被問及賣電器原因、會否違反規例等，萬里機構出版有限公司助理總經理兼助理總編輯梁卓倫無正面回應，只稱買三本書以上有七五折。

同場的三聯書店則賣口罩、拉力帶、小型電動按摩器等。三聯書店營銷及市務經理高啟發回應，「因為有運動書籍、與時間有關的書，亦有與（新型冠狀病毒）疫情相關的書」。高啟發稱自己只負責書籍，其他部分由零售部負責，他相信出售這類商品的比例符合規定。

貿發局回應，大會由2010年起明文規定書展展覽廳1內，只能展出或售賣書籍、期刊或雜誌；如參展商打算推出或售賣非書刊類物品以配合推廣，該類物品不得佔超過10%展覽空間，清單亦需於書展前最少一個月提交予主辦機構批核；對於參展商違反規定，大會已口頭警告。