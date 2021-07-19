5少年涉毁喜茶控拒捕等　喬裝警稱有人拉起被告一同逃去 (21:02)

5名不認罪的被告依次為戴嘉正、戴嘉平、王嘉城，梁俊熹和侯羿同。控方案情指稱，去年5月13日，被告戴嘉平與早前已認罪的兩兄弟在沙田新城市廣場喜茶內，非法損壞兩部收銀機顯示屏和一部八達通處理器等，被告戴嘉正則在店外把風，他們4人被控刑事損壞。戴嘉平另被控抗拒警務人員罪。王嘉城和梁俊熹被控阻撓在正當執行職務的警務人員，侯羿同則被控煽惑他人作出刑事損壞。

警長文樹培在庭上供稱，當晚約8點20分與另一警員蘇廣樑在喜茶店內喬裝顧客監視，約8時47分突有3名黑衣蒙面人衝入店內破壞收銀機，其中兩人手持硬物。

警員蘇廣樑供稱，他使用右手箍着被告戴嘉平的頸部且嘗試制服他，並向他表明警員身分，但他不斷反抗；其間蘇廣樑感覺被人踢及背部疼痛，背囊不斷被人拉扯。其後他轉身看到身穿白色短袖衣物、身形偏胖、年齡介乎18至20歲男子用手拉起戴嘉平，並與戴嘉平及10多人朝商場中庭方向逃去。案件明天（20日）續審，被告獲准保釋。

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