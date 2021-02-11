15歲少年機舖遇襲致切脾臟　4兇徒判入教導所　官斥帶領施襲者「令人髮指」 (18:00)

4名被告為麥晟浠（17歲）、劉嘉楠（17歲）、胡嘉智（17歲）及黃展博（18歲）。案情指出，去年5月16日晚上，15歲事主與朋友前往旺角金雞廣場2樓一間遊戲機中心消遣，劉嘉楠稱自己與事主有私怨，黃展博遂帶領各被告襲擊事主。黃展博一度拿起滅火筒及膠板擊打事主，至事主倒地失去知覺，4名被告仍不斷踢他。

暫委法官許肇強判刑時表示，事主「死過翻生」，腦震盪後間中頭痛，切除脾臟後，經常感到疲累，行路急速會喘氣，無法做運動，需長期覆診及服用抗生素。事主因身體無法負荷，不能從事倉務員，反映受襲對他的日常生活及工作選擇造成嚴重影響。

有被告保釋期間犯案 有人還押時涉暴力行為

許官稱，被告麥晟浠年紀輕及初犯，受朋輩影響犯下本案，且有悔意。被告劉嘉楠稱自己曾被事主毆打，想報復，是本案的始作俑者。被告胡嘉智曾犯與本案相似的案件，在保釋期間再度犯案，但其代表大律師呈上多封求情信，許官亦稱，只要胡嘉智有決心，便可重新做人。至於被告黃展博雖然不是始作俑者，但他帶頭施襲，「用武器狂毆，瘋狂襲擊，如此殘忍」，還押期間行為惡劣，涉及暴力行為及違反紀律，入獄只會令他的行為根深蒂固。許官考慮眾被告背景、報告及求情理由，判4名被告進入教導所。

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