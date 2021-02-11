抽脂誤殺案｜拉丁舞師抽脂亡醫生涉誤殺受審　控方稱術後被告離開　僅留美容師接待員充當助理照顧事主 (15:58)

控方開案陳辭指出，死者李嘉瑩（終年32歲）生前體重約113公斤，曾在尖沙嘴加拿分道重生植髮中心進行兩次療程，首次是2014年4月的肚部抽脂手術，第二次是2014年6月、即案發日的背部抽脂手術。當日下午，被告關孝孜（現年38歲）與4名助理替事主做手術，4名助理原任職美容師和接待員，事前均沒有接受足夠培訓，僅一人考獲助理護士及有急救資格。

手術完成後，被告下午2時44分離開手術室，其間由助理照料事主，惟事主一直俯臥在牀上，導致難以呼吸，更沒有使用監測維生指數的儀器。後來，助理發現事主的鼻鼾聲減弱、面色變得蒼白。直至3時34分，被告才返回手術室，隨即叫人報警。

控方指稱，被告替事主進行抽脂程序，對事主負有謹慎責任，惟被告沒有對事主的安全負上合理責任，構成嚴重疏忽。控方又指出，被告沒有確保有人監察事主的鎮靜療程，亦沒有為事主提供及時的復蘇治療。