兩男涉襲警企圖搶槍等罪　警員稱感「對抗的力量」扯走散彈槍　與首被告拉扯3至4秒 (14:20)

兩名被告依次為謝信誠（31歲，紥鐵工人）、陳家俊（18歲，學生）。控方透露，另一涉案男子甘維邦自前年年底未有出庭應訊，相信已棄保潛逃。

首被告承認2019年10月13日，在旺角彌敦道非法集結及襲擊警員X，但否認企圖搶劫一支散彈槍；辯方稱，首被告當時僅「一心一意想襲擊警員」，無意搶槍。至於次被告則否認一項拒捕罪。

控方案情指出，警員X在旺角雅蘭中心外捉住次被告，次被告雙手推開X，男子C迎面跳起，「飛踢」X的胸口。X倒地後，首被告企圖搶槍，同時揮拳打X的頭部。兩名被告其後被捕。警員送院，發現胸壁觸痛及右腿擦傷。

警員X作供指出，首被告捉住散彈槍近退彈孔位置，以反方向拉扯約3至4秒，同時揮拳擊打其頭部約5至6下。另X又稱，他其後在報案室認出次被告為拒捕的男子。審訊未完午續。