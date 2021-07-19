設計師暴動等罪成囚3年9個月　官：暴動非個人行為 (12:31)

被告雷爍鏗（30歲）被控於2019年11月18日在紅磡蕪湖街與其他不知名的人參與暴動，以及管有26粒波子及100條索帶。

辯方大律師求情時稱，已呈上被告朋友及家人的求情信，均稱讚被告是「好好青年」，為人孝順顧家，「一句說話，全世界都讚佢」，被告盡早重回社會是好事，背景報告更有為被告求情，希望法庭輕判。

法官姚勳智判刑時稱，暴動是嚴重罪行，當晚約100名示威者聚集及堵路，甚至有示威者向警方投擲汽油彈、磚頭及照射強光，以4年半或以上監禁為量刑起點。惟被告並非號召或帶領的角色，當晚沒有嚴重的人身傷亡，並承認大部分案情，被告沒有刑事定罪紀錄，考慮其背景、報告及求情理由，就暴動罪判處3年9個月監禁。當晚有示威者使用索帶製作路障，被告被搜出的波子及索帶明顯阻礙警方推進及執行職務，就管有適合作非法用途工具罪，判處3個月監禁，兩罪同期執行，總刑期為3年9個月。