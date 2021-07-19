涉企圖強姦案揭高官飯局　被告陳奮提堂准10萬元保釋 (11:40)

散庭後，傳媒以廣東話及普通話分別問被告案發當日有否出席在灣仔的飯局、與誰出席等，被告均沒回應，身旁一名男子則稱「陳生唔會答任何問題」。傳媒追問男子是否為被告的秘書、律師或恒大集團職員，男子沒有回答。

傳媒在庭外再追問被告是否為恒大集團的高層等，被告仍沒作回應，隨即登上一輛有中港車牌的私家車離開。

辯方：聶德權子非辯方大律師

辯方事務律師黃啟豪表示，公務員事務局長聶德權之子、大律師聶天樂沒有在本案提供法律意見，又稱本案被告原被控強姦罪，控方在上月改控企圖強姦罪。

被告陳奮被控一項企圖強姦罪，控罪指稱他在2021年3月2日晚，在跑馬地一住宅單位企圖強姦女子X。陳奮由曾任律政司前副刑事檢控專員的資深大律師黎婉姫 、大律師關有禮及大律師江小菁代表。