涉企圖強姦案揭高官飯局　被告陳奮提堂准10萬元保釋 (11:40)

保安局副局長區志光、入境事務處長區嘉宏及海關關長鄧以海等共9人，今年3月在灣仔一個高級私人會所參與飯局，違反限聚令被票控，本報獲悉飯局中一名時任地產商恒大集團高層涉一宗在同日發生的企圖強姦案，案件今（19日）在東區裁判法院進行提訊。裁判官王證瑜將案件押後至7月30日再訊，以訂下初級偵訊的日子，被告准以10萬元現金保釋外出，其間不准離港、每星期須到警署報到兩次。
散庭後，傳媒以廣東話及普通話分別問被告案發當日有否出席在灣仔的飯局、與誰出席等，被告均沒回應，身旁一名男子則稱「陳生唔會答任何問題」。傳媒追問男子是否為被告的秘書、律師或恒大集團職員，男子沒有回答。
傳媒在庭外再追問被告是否為恒大集團的高層等，被告仍沒作回應，隨即登上一輛有中港車牌的私家車離開。
辯方：聶德權子非辯方大律師
辯方事務律師黃啟豪表示，公務員事務局長聶德權之子、大律師聶天樂沒有在本案提供法律意見，又稱本案被告原被控強姦罪，控方在上月改控企圖強姦罪。
被告陳奮被控一項企圖強姦罪，控罪指稱他在2021年3月2日晚，在跑馬地一住宅單位企圖強姦女子X。陳奮由曾任律政司前副刑事檢控專員的資深大律師黎婉姫 、大律師關有禮及大律師江小菁代表。