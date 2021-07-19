天氣｜天文台：未來數小時考慮改發三號強風信號 (14:06)

【13:45】天文台會在未來數小時考慮改發三號強風信號。

【12:50】中午12時50分，天文台錄得氣溫25.9度，相對濕度93%。本港地區今日（19日）下午及今晚天氣預測，多雲，間中有驟雨及狂風，雨勢有時頗大及有雷暴。吹和緩至清勁東至東南風，離岸吹強風，海有湧浪。

【12:31更新】天文台在中午12時30分發出黃色暴雨警告信號。

【10:01】天文台表示，位於南海北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為「查帕卡」。過去數小時，「查帕卡」採取較為偏向珠江口以西的方向移動並增強。按現時預測，珠江口一帶的風力於今晚至明早（20日）會有所增強。天文台會視乎本地的風力變化，在今日下午較後時間至明早考慮是否改發三號強風信號。

【08:08】早上8時，天文台錄得氣溫26度，相對濕度96%。

一號戒備信號現正生效。天文台7時50分表示，預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

預測今日多雲，有驟雨及狂風，雨勢有時頗大及有雷暴。最高氣溫約28度。吹和緩至清勁東至東南風，離岸間中吹強風。

展望未來一兩日天氣不穩定，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。