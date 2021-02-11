英LOTR明屆滿　今早逾500人赴英或送機　婦淚別香港：香港氣氛每日是天陰 (15:15)

王先生及王太今早10時許提早排隊等候辦理登機手續。他們由上年年中開始考慮全家移民，約今年4月開始辦理手續，5月初獲批申請，並賣樓套現往英國的生活費。王太眼泛淚光表示，作離港的決定感到很掙扎，她說孩子之前體驗過英國教育，感到快樂，故她雖然對香港萬般不捨，仍希望給予小朋友選擇的機會。「在香港每日的氣氛像今日的天氣，天陰。」她認為香港回歸中國是無可避免，但作為一個在香港長大的人，覺得「變化來得太快」。她稱到埗後會進修有關自己行業的專業課程，以融入社會。

張小姐計劃以LOTR入境英國讀書，表示由社會運動起開始「覺得香港已經不是香港」，香港本來有言論自由，可以為自己發聲，惟現在連一些基本權利也失去，例如大家不再敢穿黑色、黃色衣服，否則被類別為某派別。

供港人在獲批BNO簽證前入境英國的過渡准許證「Leave Outside the Rules（LOTR）」安排，將在7月19日屆滿，7月20日起須預先獲批BNO簽證，否則不准入境英國。

移民英國 相關報道：

移英調查：逾一成扶老六成攜幼 個案：子移民留港母崩潰 治療師籲及早告知長者計劃

LOTR將停 7月20日起須持BNO簽證（7月10日）