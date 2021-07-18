天氣｜天文台發出一號戒備信號 (22:00)

【16:30】本港地區今晚（18日）及明日（19日）天氣預測：多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。氣溫介乎25至29度，吹和緩東至東南風，離岸風勢清勁。展望隨後一兩日天氣不穩定，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

南海北部低壓區料增強

【16:00】天文台特別天氣提示，預料位於南海北部的低壓區會逐漸靠近廣東西部沿岸，並稍為增強，但仍與香港保持一段距離，預計本港普遍風勢在短期內不會明顯增強。天文台會視乎該低壓區的移動及發展，今晚至明早考慮發出一號戒備信號。與該低壓區相關的狂風驟雨及雷暴會在今晚及明日繼續影響廣東沿岸。

下午4時，熱帶風暴煙花集結在台北以東約1120公里，預料向西北移動，時速約8公里，大致移向台灣以東海域，並逐漸增強。

【13:45】本港地區今日下午及今晚天氣預測：多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。位於南海北部的廣闊低壓區正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。

【13:05】天文台特別天氣提示，預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲大嶼山、香港島及九龍。

中午12時，熱帶風暴煙花集結在台北以東約1140公里，預料向西北移動，時速約8公里，大致移向台灣以東海域，並逐漸增強。

雷暴警告生效

【10:20】今早10時，天文台錄得氣溫25.4度，相對濕度95%。本港今日天氣不穩定，雨勢有時頗大及有雷暴，天文台早上一度發出黃色暴雨警告信號。位於南海北部的廣闊低壓區正為該區帶來不穩定的天氣。預測本港今日多雲，有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，最高氣溫約29度。吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。天文台於上午3時15分發出雷暴警告，有效時間至今日下午3時。

(天文台)

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