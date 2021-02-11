移英者問卷調查：逾一成港人帶父母移民　心理治療師：有長者因兒子舉家移民失人生主軸 (00:02)

逾六成受訪者帶子女移英

Krish Kandiah年初創辦網站UKHK協助在英的港人，網站上月起做網上調查，截至6月21日訪問了1012人，53.5%仍在香港並計劃移英，當中52.1%今年內成行。調查發現，移英者中63.5%受訪者與孩子一同赴英，當中近六成孩子是小學生；13.2%受訪者與年長父母同行，長者平均年齡是68.8歲。

調查亦發現，逾八成受訪者的教育水平為大專、學士或以上程度；七成受訪者的家庭資產有10萬英鎊（約107萬港元）或以上。就業方面，55.7%的人未開始求職，42.5%受訪者有意到英國創業，當中74.4%介乎30至49歲。

有長者移民後不願走出社區

Krish接受本報訪問表示，調查數據將轉交英國中央及地區政府，以助他們提早準備。他說從調查可見，不少港人與長者到英國定居，三代同堂，在英國較少見。他稱，知道有長者到新環境生活後，不願意走出社區，甚至不願離開家庭以外地方，他認為友誼對長者尤其重要，希望政府、教會等能助長者適應新環境。對於有逾半受訪者未求職，Krish表示理解，認為港人或需多點時間了解當地就業市場。

在針對近年移民潮開設的網頁「我的菠蘿游」撰文的英國註冊心理治療師良方（筆名）表示，長者面對子女舉家移民，初時或者無所謂，也可能認同子女決定，但子女離開後，有長者未能接受而情緒崩潰。

兒子舉家移英 曾患抑鬱症長者因服過量藥物入院

良方透露，曾有一名70多歲的祖母，過去10年的生活就是每早起牀湊孫，與兒子一家吃過晚飯便回家；在兒子移民後3個月，多年前曾患抑鬱症的祖母因服食過量藥物入院。由於擔心其情緒未能適應，醫生建議她不要回家，需轉到康復中心居住。良方說，該名祖母過去生活都依賴兒子的家庭，兒子移民令她頓然失去人生主軸，失去原本的角色，而在外國的兒子亦感內疚，「壓力是來自無能為力」。

心理治療師：留意長者有否患「心身症」

良方稱「每個人都需要情感依賴」，建議留港家人要協助長者轉移情感，例如發展新興趣、建立新的社交網絡，「畀啲嘢佢做」，並留意長者有否患「心身症」（psychosomatic disorder）的徵狀，即身體出了毛病，例如加快老化、周身痛等，「但不一定是病理上出問題，而是身體比心理更快反映出心理狀况」。

她又建議，由於人的適應期約為3至6個月，準備移民者應在出發前3至6個月提早告知長者，且不斷重複提起，「老人家有機會可慢慢接受」。若有兄弟姊妹，自己的角色、責任需交給他們分擔，因此最好交代清楚，包括財政上是否能繼續支援長者生活等。