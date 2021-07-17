天氣｜天文台料明日有雷暴雨勢有時頗大　下周初天氣不穩定 (16:30)

下午4時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在台北之東南偏東約1310公里，預料向西北移動，時速約15公里，大致移向台灣以東海域，並逐漸增強。

【08:35】早上8時30分，天文台錄得氣溫28.2度，相對濕度82%。

位於南海東北部的廣闊低壓區正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港方面，今早港島及新界東錄得數毫米雨量。

在上午8時，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓集結在台北之東南偏東約1470公里，預料向西北移動，時速約15公里，大致移向台灣以東海域，並逐漸增強。

預測今日大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。最高氣溫約30度。吹輕微至和緩偏東風。展望下周初天氣不穩定，有驟雨及雷暴。

（香港天文台）

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