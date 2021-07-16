新冠肺炎｜7地點涉變種病毒個案納強制檢測【附名單】 (23:29)

政府今晚（25日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將一個涉L452R變種病毒株非本地確診個案的地點，納入新型冠狀病毒強制檢測，另有6個早前涉L452R變種病毒株輸入相關個案的地點須再次檢測。
任何人於7月13日至15日曾身處任何下列指明地方逾一小時，須於7月18日或之前接受強制檢測：
涉L452R變種病毒株非本地確診個案
‧葵青貨櫃碼頭「Maersk Lima」貨櫃船
任何人於指明日期及時間曾身處任何下列指明地方，須於7月18日或之前接受強制檢測：
屬再次檢測的指明地方
‧香港仔中心第四期6A-6B號舖地下麥當勞（6月30日中午12時至下午6時）
‧香港仔大道203號香港仔市政大廈香港仔街市（6月29日中午12時至下午6時）
‧香港仔南寧街13-23號香港仔中心地下百佳超級廣場（6月29日中午12時至下午6時）
‧黃大仙環鳳街52號地舖錦尚甜（6月29日下午6時至6月30日凌晨零時）
‧黃竹坑道180號香港海洋公園（6月26日上午9時至下午6時）
‧黃大仙銀鳳街8號地舖大家食（6月25日下午6時至下午10時）
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