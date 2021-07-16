新冠肺炎｜7地點涉變種病毒個案納強制檢測【附名單】 (23:29)

政府今晚（25日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將一個涉L452R變種病毒株非本地確診個案的地點，納入新型冠狀病毒強制檢測，另有6個早前涉L452R變種病毒株輸入相關個案的地點須再次檢測。