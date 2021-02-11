梁頌恆衝擊立法會非法集結罪成上訴　終院一致駁回：梁必知行為致他人害怕 (19:28)

上訴方早前爭議，非法集結有「相當可能導致任何人合理地害怕如此集結的人會破壞社會安寧」的罪行元素，控方須證明被告自知行為令人「害怕」，否則會令無辜的人入罪。終院在判辭指出，不會採納上訴方的理據，表示只有和平集會是合憲權利，一旦被告有份破壞社會安寧，無論他的心理狀態如何，行為都不再受憲法保障。

終院亦不認同上訴方提到非法集結有「過度刑事化」之嫌，因為法庭定罪時，會客觀衡量被告的行為有否令人害怕，加上只有非法集結的參加者屬犯罪，即使無辜的人一時捲入集會，他們被不公平定罪的機率不高。

本案而言，終院表示梁頌恆當日強行進入立法會會議室，不但抓住會議室的門框，更嘗試跨越保安防線。終院認為，混亂情況歷時約20分鐘，梁頌恆必然知道自己的集結行為導致他人害怕，故裁定他敗訴。

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