書展2021｜買書市民感慨書籍被投訴　落淚稱香港已改變 (17:21)

黎女士指出，今年書展書種類較往年少，十間有多間都賣有關習近平、內地輝煌史的書，但批評政府的書少之又少，擔心明年無得買雨傘運動的書。

林小姐到場買了《石牆開花》和被投訴涉違《港區國安法》的《元朗黑夜》。她認為，紅線太闊，都是大家揣測，她會按自己正常思考。她又指出，《元朗黑夜》記錄作者當晚經歷，為讀者提供不同角度，若這樣也被投訴，那樣又被舉報，最終只餘下政府的版本，社會會少了面向，更難客觀了解現實。她擔心日後無法買到這類書，或是無人敢賣，「這樣篤背脊、批鬥真的不太好」。她擔心日後藏書會被指違《港區國安法》，香港不能以自由之地自居。

14歲的盧同學買了被投訴的《假如讓我畫下去》，她表示一向對有關黑色幽默及社會議題的書有興趣，社會運動後更想看本地創作，了解本地時事。

山道出版社攤位有逾十人排隊買書，《元朗黑夜》近下午3時一度售罄。職員稱，此書在書展已售出約200至300本，現再補貨2000本。作者柳俊江到場為書本簽名。

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