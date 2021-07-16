書展2021｜買書市民感慨書籍被投訴　落淚稱香港已改變 (17:21)

香港書展參展商有種文化、山道出版社，昨（15日）接到通知共有5本書遭投訴涉違反《港區國安法》，今（16日）仍繼續擺賣有關書籍，且攤位人流暢旺。54歲黎女士與15歲女兒到有種文化攤位購買《記者上返行人路》及《每一把傘》。黎女士稱，買書希望留個紀錄，「我怕之後會遺忘」，待會再買《元朗黑夜》。對於書籍被投訴，她一度落淚，感慨「為何香港會變成這樣？出版商不敢印書，印了又不敢擺賣。」她又稱，將安排女兒日後到台灣升學。
黎女士指出，今年書展書種類較往年少，十間有多間都賣有關習近平、內地輝煌史的書，但批評政府的書少之又少，擔心明年無得買雨傘運動的書。
林小姐到場買了《石牆開花》和被投訴涉違《港區國安法》的《元朗黑夜》。她認為，紅線太闊，都是大家揣測，她會按自己正常思考。她又指出，《元朗黑夜》記錄作者當晚經歷，為讀者提供不同角度，若這樣也被投訴，那樣又被舉報，最終只餘下政府的版本，社會會少了面向，更難客觀了解現實。她擔心日後無法買到這類書，或是無人敢賣，「這樣篤背脊、批鬥真的不太好」。她擔心日後藏書會被指違《港區國安法》，香港不能以自由之地自居。
14歲的盧同學買了被投訴的《假如讓我畫下去》，她表示一向對有關黑色幽默及社會議題的書有興趣，社會運動後更想看本地創作，了解本地時事。
山道出版社攤位有逾十人排隊買書，《元朗黑夜》近下午3時一度售罄。職員稱，此書在書展已售出約200至300本，現再補貨2000本。作者柳俊江到場為書本簽名。