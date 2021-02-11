書展2021｜有種文化、山道出版社續售被投訴書籍　《元朗黑夜》《我們的價值》一度售罄 (15:40)

有種文化的《每一把傘》及《我們的價值》遭投訴。職員黃小姐今稱，昨商量是否要收起被投訴的書，亦擔心會有警察到場封檔，「但作為出版要捍衛出版自己，貿發局未叫我們收書，我們會繼續擺賣，因為我們真的不知紅線在哪」。黃稱，接到投訴後，更多人到場欲購買這兩本書，《我們的價值》在展期內賣出約50本，今早已售罄，下午將補貨約40本，而《每一把傘》在展期內已賣出80本，另一本有關雨傘運動的《傘下速寫》亦將缺貨。

Chickeeduck藝術生活百貨老闆周小龍亦到有種文化展銷攤檔，欲買《每一把傘》及《我們的價值》，但後者已售罄。他稱，見到他們被舉報，所以來買書，正如警方國安處人員來他的店舖，市民前來排隊掃貨，大家要互相支持。他又稱，擔心被投訴的書之後要下架，故特意到場購買。

對於香港政研會投訴多本書涉違國安法，包括山道出版社的《元朗黑夜》，周小龍稱，他在自己店舖已擺賣《元朗黑夜》約半年，不見政研會投訴，如今該會趁書展期間投訴，批評該會是機會主義者。他今日花了約2000元，買了《逆權老師》和一些李怡舊書等，希望尋小朋友民主書，日後在店內擺賣。

貿發局：不評論個別展商事件

貿發局回覆表示，不評論個別展商事件，倘若收到有關書籍或展品內容的投訴，會按一貫機制，先向投訴人及有關參展商了解，並就投訴作出紀錄。作為推廣貿易的機構，並不能判斷有關書籍或展品是否違法，若投訴人希望跟進，可自行向有關執法部門查詢，如有需要，該局會提供相關投訴紀錄給有關執法部門參考，而參展商亦應對展出的書籍及展品是符合香港法例負責，如有疑問，應自行向有關部門查詢。

大會提醒參展商，必須遵守展覽會守則及在香港特區適用的法例，一旦證實參展商在展覽期間有違法行為，可能會影響他們日後的參展資格。

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