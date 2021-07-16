無業男認非禮企圖強姦22歲繼女押後判　稱與妻地位懸殊感壓力 (14:33)

現年45歲的無業被告，承認於2020年5月29日企圖強姦及非禮女子X。

案情指出，被告在2016年與女子X的母親結婚，成為女子X（案發時22歲）及其弟弟（案發時17歲）的繼父，被告與X母及後再誕下一兒子（案發時2歲）。被告於2020年2月持雙程證來港，一家五口同住一單位。

同年5月29日早上約10時，當時女子X在睡房內睡覺，2歲兒子亦在家中，赤裸上身的被告趁機爬上女子X的上格牀，撫摸其胸部及私處等，女子X不斷掙扎及大叫求助，惟被告未有理會，其後更要求女子X幫他手淫及口交，犯案過程約40分鐘。

女子X同日逃到母親的工作地方哭訴險遭被告強姦一事，及後在母親陪同下報警，警方同日拘捕被告。被告警誡下承認非禮女子X，在錄影會面進一步警誡下稱，因與太太的地位懸殊而感到很大壓力，無法控制性衝動才犯案。