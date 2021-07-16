保母擲女嬰在地判囚6周　官斥行為令人髮指 (15:41)

被告鍾照萍（56歲）被控於2021年6月18日在翠屏南邨一單位，身為超過16歲而對一名8個月大兒童（即女童X）負有看管或照顧責任的人，故意襲擊女童X，其方式相當可能導致X受到不必要苦楚。

辯方求情表示，案發前晚被告因好友去世而導致情緒低落，只睡了兩小時，原本打算請假，但被告將僱主的需要凌駕於自己休息的需要。他續稱，女嬰沒有表面傷痕，犯罪時間性不長且非持續性，被告深感後悔並承諾不會再從事照顧嬰兒的工作，重犯機會率低。

辯方呈上多封求情信，包括好友，牧師及保安員，指出被告評價正面，並樂於幫助別人。

屈官判刑時表示，針對辯方稱女嬰父母未有即時報警，屈官認為此理由並非減刑因素，相反被告違反誠信，加上事主僅8個月大，完全沒有反抗及保護自己的能力，受虐後亦不懂向父母投訴。她續稱，朋友離世與嬰兒無關，成年人工作時沒有管理情緒，反而發洩於嬰兒身上，行為令人髮指，判刑必須具阻嚇性。

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