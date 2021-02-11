新冠疫苗｜港大抗體研究：復必泰抗體高科興9倍　一針復必泰抗體勝兩針科興 (08:15)

港大公共衛生學院招募了1442名醫護跟進新冠病毒抗體情況，初步完成了93名新冠疫苗接種者的分析，當中63人打復必泰，30人打科興，他們年齡介乎26歲至65歲。在酵素連結免疫吸附分析法（ELISA），即測試抗體黏附病毒棘狀蛋白上的受體結合區域能力；以及替代病毒中和抗體測試（sVNT），即檢視抗體阻止病毒感染細胞的能力，結果均顯示打一針復必泰的抗體水平已明顯上升，打了兩針再升；接種一針科興後抗體水平很低，兩針後抗體水平仍明顯低於復必泰者。

團隊再為當中12名科興接種者和12名復必泰接種者做溶斑減少中和抗體測試（PRNT），檢視血清稀釋多少倍仍有效阻止培養皿中50%細胞受活的新冠病毒感染，這稀釋倍數反映接種者血清的抗體水平（下稱抗體水平），數值愈高代表抗體水平愈高。研究發現，接種兩針復必泰一個月後平均抗體水平達269，較接種兩針科興者的27高約9倍；且打一針復必泰已有49，較打兩針科興高逾八成；而只打一針科興的平均抗體水平只有7（見附圖一）。上述結果今日（16日）刊在《刺針-微生物》（The Lancet Microbe）。

領導研究的港大公共衛生學院教授高本恩接受本報專訪時表示，據學院早前研究，確診者平均抗體水平有80至160，即打兩針復必泰後抗體水平較自然感染高約七成至2.4倍；而打兩針科興後抗體仍屬低水平。

研究於另一個PRNT測試檢視血清稀釋多少倍，仍有效阻止培養皿中90%細胞受活的新冠病毒感染，復必泰接種者血清稀釋113倍仍有效阻止90%細胞感染，科興接種者的相關數值則為8.4，12名科興接種者中有4人的血清未能有效阻止90%細胞感染。

抗體水平愈高 防感染愈有效

高本恩解釋，目前不清楚抗體水平要有多高才算有足夠保護，但一般愈高抗體水平，愈有效防感染，而上述研究測試得出一致結果，相信打復必泰者受新冠病毒感染的可能性低於打科興者，這亦與臨牀研究指出復必泰和科興的有效率分別約為95%和50%結果一致。

不建議一針復必泰取代兩針科興

高本恩說，兩款疫苗均有實證可預防感染新冠病毒後併發重症，但如目標是減低感染風險保護身邊人，宜選復必泰，讓無打針者仍可受群體免疫的保護。雖然研究發現打一針復必泰的抗體水平高過打兩針科興，但高本恩稱只打一針抗體維持時間可能很短，不建議打一針復必泰取代打兩針科興。

坊間測抗體方法不一 不建議接種者個別驗

高本恩相信，打復必泰者一段時間毋須補打加強劑。至於打完新冠疫苗需否驗抗體？高本恩解釋，是次研究的性質是比較一組人的平均抗體水平，而坊間每個實驗室測量抗體方法不一，個別市民難理解數字背後含意，現不會建議接種者個別驗抗體。對於驗不出抗體或水平非常低的人，他說暫無指引建議打第三針，料本港日後會考慮為部分人提供打第三針選項。

料復必泰、科興對Delta變種病毒保護力較低

是次研究檢視新冠疫苗接種者的抗體中和原始武漢病毒株的能力，他預料兩款疫苗對最先在印度發現的Delta變種病毒株的保護力較低，本港日後考慮買加強劑時，除了考慮可產生的免疫反應，亦應買有效針對Delta的疫苗。

明報記者 朱韻斐