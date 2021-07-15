書展2021｜有種文化、山道文化10書被投訴涉違國安法 (23:46)

本報已向籌辦書展的貿發局查詢，暫未有回覆。警方回覆表示，個別書籍內容會否觸犯《港區國安法》，須視乎其相關情況。警方不評論個別事件，而採取任何行動均會按實際情況依法處理。

有種文化負責人Daniel Wong表示，攤位職員收到貿發局信件稱，《每一把傘》及《我們的價值》被投訴或牴觸國安法。Daniel表示，兩書是2014年雨傘運動時期的書，已售多年，不少港人會對事情有很多不同看法及意見。

《每一把傘》其中一名作者李鴻彥稱，當時社會個別的人透過合法或不合法途徑爭取雙普選，他以新聞工作者身分、以紀錄片形式訪問運動中不同人，包括前線警員，「如涉播獨，我不會訪問前線警員」。他稱，雨傘運動只是爭取雙普選，與港獨無關，當時沒《港區國安法》，該書沒添加其個人意見，更讓被訪者審閱，以受訪者第一人稱撰寫。

《每一把傘》作者：向有種文化發律師信 列明自己沒出版決策權

李鴻彥又說，沒獲通知有種文化今年會賣《每一把傘》，當初出版時，他講明自己不會收版稅，所以出版社理論上可不通知他，但他會向有種文化發律師信，列明自己沒出版決策權，如出版社因售此書而干犯法例，「他（出版社）要承受最終責任」。

山道文化負責人楊子俊亦確認收到貿發局信件，其攤檔有3本書被投訴，他稱正商討如何處理，相關書本未下架。該檔職員向記者說，三本被投訴的書爲《元朗黑夜》、《逆權教師》及《如水赴壑──香港歷史與意識之流》。

政研會主席：向國安處呈交8本書資料

今日曾赴書展的政研會主席鄧德成認爲，山道文化及有種文化有刊物內容涉煽動性質、疑違國安法，包括《石牆生花 坐監記及其他》、《假如讓我畫下去》、《逆權教師》。他表示，今午4時致電國安處直線投訴，又稱已買《記者上返行人路》來看，認爲該書從單一角度看反修例，美化暴力場面，感到「不公道」，算是「煽動」。該會向國安處呈交8本書資料，除了上述4書，還有《香港／十年抗爭記錄明信片2005－2015》、《每一把傘》、《我們的價值》、《有病童話善忘的人有福了》。