圖勸阻強姦案女事主出庭作供　兩男妨害司法公正判囚27及32個月 (17:00)

首被告為公司董事的陳偉强（61歲），其兩項意圖妨害司法公正罪成，共判囚2年8個月。次被告裝修工人陳昌國（46歲）一項意圖妨害司法公正罪成，判囚2年3個月。

辯方求情稱，首被告熱心公益，惟「法律方面比較差啲，所以犯錯」；次被告僅希望調停朋友的紛爭，「好心做壞事」。王官判刑時稱，接納兩人並無威迫事主接受和解，惟案件性質嚴重，若成功勸阻女事主作供，將打擊公眾對司法公平的信心，故判刑須具阻嚇力。

案情指出，強姦案黃姓被告聘請一律師事務所作代表，首被告陳偉强為該事務所的法律行政人員，與女事主X的男友湯姓男子以「契爺契仔」相稱。陳偉强先後於前年的8月和10月，要求X的男友勸喻X不要出庭指證黃姓被告，並稱會給予20萬元作報酬，X的男友拒絕。次被告陳昌國為X及其男友的「契哥」，前年9月約X的男友會面，請求他勸阻X作供，問「你哋兩個會唔會畀個薄面我？」。X的男友將對話內容錄音，同年12月報案。

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