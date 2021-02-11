唐英傑案｜李立峯：研究反映「光時」與港獨沒強烈關係　市民不滿7．21元朗事件多於中聯辦示威 (15:01)

本案發生於2020年7月1日，法官陳嘉信關注李立峯進行的口號研究，只是在同年1月1日或較早時段做實地考察。李立峯回應稱，反修例運動於2019年爆發，後來因新冠肺炎進入「解除動員」（demobilization）階段，從連登討論區統計帖文亦有價值。對於控方專家劉智鵬認為「光時」口號，於2019年7月21日的中聯辦示威才出現，李立峯表明不同意，稱同月有「光復屯門公園」及「光復沙田」遊行，已喚起市民對光復行動的記憶。

審訊一大爭議，在於「光時」口號是否等同港獨訴求。李立峯指出，如果「光時」等同港獨，網民也許不會在帖文重複相似的字眼。法官陳嘉信提及，警方統計過「光時」口號在示威場合出現的次數，由2019年的11%上升至2020年的70%。李立峯遂稱，警方與他的統計方向不同，不可相提並論。

控方盤問時讀出網上帖文，稱有網民同時留言「光時」和「港獨是唯一出路」。李立峯表示，其研究基於2500萬則帖文，「你可以舉例，但不可以挑選最適合的例子（cherry-pick）去支持你的立場」。控方一度質疑，李立峯沒有觀看警方統計所用的逾2000條示威影片，李立峯表示觀看影片需要大量時間，故不會挑戰警方的原始數據。

李立峯作供完畢後，辯方今午將傳召多一名證人。

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