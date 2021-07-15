送貨員涉Instagram發威脅學警言論　學警：截圖轉發同袍示警 (15:45)

被告楊惠俊（21歲），報稱送貨員，控罪指稱他於去年2月12日在香港威脅警察學員，會使警察學員的人身遭受傷害，意圖使警察學員受驚。被告早前否認刑事恐嚇罪，過去沒刑事定罪紀錄。

控方稱，警方2月13日接到報案後展開調查，2月16日手持以上相片上門搜查被告的住所，並以涉嫌刑事恐嚇拘捕他，其後帶返觀塘警署調查。被告被捕時稱「我因為唔鍾意警察，見有張單運（去）警察學院，心血來潮寫幾句，一時貪玩才放上IG」。

第一證人吳達強作供時自稱是學警、即第二證人柯秉派的朋友，他表示案發當日早上近11時瀏覽IG限時動態，看見以上照片及圖上字眼後，擔心當時在學院受訓中的柯秉派會吃到這些「可能對他有害的食物」，遂即時截圖並透過WhatsApp轉發柯秉派，冀他「自己小心」，惟當時沒留意是誰上載該相片，亦忘記曾否修改該截圖。

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