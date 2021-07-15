女警涉向報案人索名牌折扣罪脫　官接納3被告因查案成朋友故提供折扣 (14:00)

3名被告依次為偵緝女警李倩華（29歲）、時裝公司前部門經理梁慧嘉（45歲）及珠寶公司前文員庄澳琳（31歲）。控辯雙方承認事實稱，梁慧嘉和庄澳琳於2017年6月向警方舉報女商人莊詩敏詐騙150萬元奢侈品，李倩華被指派調查該案。莊詩敏後來與梁慧嘉及庄澳琳和解，於2018年1月8日全數還款。

暫委裁判官許肇强裁決時稱，控方證人莊詩敏前言不對後語，莊詩敏稱李倩華在落口供時向她問及折扣，及後又說在會面室內沒有對話。莊詩敏又承認李倩華當時語氣嚴肅像調查，故許官認為莊詩敏的證供不能倚賴。

許官又稱，另一警長促使莊詩敏與梁慧嘉及庄澳琳和解，未見李倩華參與，李倩華是否向二人索取利益並不清晰。許官又接納辯方所指稱，3人因詐騙案成為朋友，梁慧嘉和庄澳琳提供折扣價，並非因為李倩華公職人員的身分，因此許官認為控方舉證無法達致毫無疑點，故裁定3人罪名不成立。梁慧嘉及庄澳琳申請訟費，但許官稱二人有自招嫌疑，故拒絕訟費申請。

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