深水埗警區「風憲」行動拘64人　涉盜竊賭博毒品「搵快錢」罪行 (13:45)

深水埗警區情報組偵緝督察朱雅亭表示，警方發現深水埗區內有人買賣被盜手機，賊人偷取手機後把贓物以低價售予手機店，手機店破解洗機後再轉售予他人，再經網上平台或其他地區手機店轉售賺取差價圖利，部分手機店更會把舊型號手機換上新款手機殼重新裝嵌改頭換面，配上新包裝盒出售。

警方經調查後，上周六（10日）至昨日（14日）突擊搜查兩間位於深水埗及一間位於尖沙嘴手機店，拘捕5名中國籍女子、2名中國籍男子、2名菲律賓籍女子及1名非洲裔男子，年齡介乎27至51歲，涉行騙及處理贓物，行動檢獲1部電腦、8部平板電腦、300部手機，當中包括一批被盜手機。

深水埗區內亦有扒竊集團於人多地方偷取事主手機及銀包，及後更以事主的信用卡購物，有事主於消遣時被偷走手袋內名表，該名表及後於深水埔區內變賣。警方自上月起針對扒竊案拘10男1女（年齡18至66歲），涉及10宗盜竊、14宗扒竊及2宗處理贓物案，及後再於上周三（7日）拘捕2名分別30及32歲蒙古籍男子，懷疑是骨幹成員，涉及6宗盜竊案及6宗行騙案，並起回被盜名表。另外，警方亦就深水埗區內變賣被盜單車案，拘捕一名59歲孟加拉籍男子，涉處理贓物。

深水埗警區行動主任總督察溫智培表示，警方於上周五（9日）至本周一（12日）展開一連串行動，於旺角拘捕2名持行街紙印度裔男子（年齡30及33歲），於其中一人身上搜出14包共重63克大麻花。警方其後搜查旺角一單位，再搜出1公斤海洛英及2.2公斤大麻花、電子磅及一批包裝工具，市值約150萬元，二人已被落案起訴販毒罪。

另外，警方於上周五（9日）至周日（11日）於深水埗區內搗破3個釣魚機及1個麻將賭檔，拘21男17女（25至61歲），其中4人涉管理賭博場所及違反營業令被捕，另外34人涉在非法場所賭博被捕及違限聚令被票控。行動中警方檢獲5部釣魚機、6部射擊遊戲機、6張電動麻將枱、1本數簿、3部讀卡器及1批遊戲卡。