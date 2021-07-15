海關首破虛擬貨幣洗黑錢案涉款12億　4男被捕 (14:48)

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，海關在本年初收到可疑交易報告及懷疑虛假貿易文件，繼而展開深入調查，鎖定3間分別從事運輸、紅酒貿易及健康食品貿易公司。該3間公司沒任何報關文件，相信是沒有業務的空殼公司，但在短短一年間在虛擬貨幣交易平台及銀行帳戶合共處理12億元交易，當中8.8億元是虛擬貨幣交易，3.5億元涉現金交易。

海關深入調查發現，該洗黑錢集團在去年5月至11月在40多個不明來歷電子錢包接收總值8.8億元虛擬貨幣，再用「幣入幣出」方法，將1.5億元虛擬貨幣轉到超過20個不知名第三者的虛擬貨幣電子錢包；另外7.3億元虛擬貨幣用「幣入錢出」方式，透過交易平台轉換成法定貨幣，存入3間公司銀行戶口，再轉去多達200個的本地及海外戶口，當中包括新加坡，達至分層洗白。被捕人亦在數月內開設多個銀行戶口，處理共3.5億元不明來歷款項。

海關財富調查第二組指揮官王家俊稱，是次涉及的虛擬貨幣為泰達幣，一種價格與美元掛勾的穩定幣。而虛擬貨幣的交易資料與電子錢包的地址為加密字元，難追尋登記人身分等，十分隱密，加大調查難度。海關已尋求電腦法證所協助跟進調查，嘗試破解字元。

海關上周四突擊搜查5個處所，包括4住宅單位及1個位於旺角的辦公室，以涉嫌「洗黑錢罪」拘捕4人，行動中檢獲多部電腦、手提電話、銀行理財保安編碼及大量文件，包括懷疑虛假公司交易合約及單據，用作應付銀行審查。

海關相信，被捕33歲男子為集團骨幹成員，在去年初以每月1萬至2萬元報酬招攬另外3名被捕者，開啟涉案3間公司，並擔任董事，更指派他們在多間銀行開設帳戶，並在本地虛擬貨幣交易平台開設電子錢包。海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示，3人有正職，每月平均收入少於1萬元，而戶口有巨額虛擬貨幣交易為極不尋常。