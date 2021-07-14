音樂教師安排假鋼琴試騙考試費囚11月　官斥或害學生蒙冤 (22:00)

被告龔慧雯（63歲）原被控11項欺詐罪，今在庭上承認其中8項罪名，餘下3罪獲控方不提證供起訴。辯方求情稱，被告約3年前被捕，一直承受心理壓力。

主任裁判官羅德泉判刑時表示，被告不但發出假冒證書，還安排假試場，屬於有周詳計劃犯案，而且被告身為教師，「作為學生、家長，如果連老師都唔可以信，唔知仲可以信邊個」。羅官強調，萬一有學生不知道內情，將被告提供的假證書視作個人資歷，很大可能含冤受屈，遂判被告入獄11個月。

案情指出，考評局是唯一在香港舉辦英國皇家音樂學院聯合委員會（ABRSM）的機構，考生須向考評局繳費。被告案發時為香港真光中學的鋼琴老師，該校校長於2018年9月收到家長致電，查詢女兒的琴試成績，惟該校從未舉辦琴試。家長改向考評局查詢，才知悉女兒的考試證書是偽造。警方調查發現，被告在8年間安排多名學生，在琴行及該校進行假的鋼琴及樂理考試，事後發出假冒證書，騙去共9.7萬元考試費。