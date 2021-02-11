餐廳不滿封區向林鄭月娥索償777元租金遭駁回　官：訴求非合理索償理由 (19:34)

農場餐廳老闆陳興濤於2月4日入稟小額錢債審裁處，指稱2月2日晚上深水埗封區，其位於南昌街的餐廳屬「受限區域」，他對無法營業感不滿，認為封區侵害其租用權。至於申償金額，他以店舖月租29,400元計算，平均每日約1000元，晚市約佔七成，估算租金為777元，故向林鄭月娥追討賠償777元。

署理主任審裁官葉樹培甫開庭時詢問陳興濤，是否繼續向林鄭月娥本人，而非向特區政府申索，強調根據《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），食物及衛生局長有權發出強檢公告，特首並無權力。陳興濤稱，特首對社會運作責無旁貸，重申自己理解情況，仍會堅持行動。

葉官稱，理解陳興濤的訴求，但強調法庭講求理據及法律，「不是講政治的地方」。對於陳興濤質疑附近大廈檢測出污水對新冠病毒呈陽性而封區，葉官稱，陳興濤的質疑應是針對食衛局長而非林鄭月娥，亦不屬小額錢債審裁處可檢視的範圍；其訴求屬公法或行政法，不是合理索償理由，遂裁定申索屬「無理纏擾、瑣屑無聊」事項，駁回陳興濤的申請。