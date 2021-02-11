721襲擊案｜官質疑被告鄧英斌持棍到元朗站因預知要動武　辯方稱不知為何警察不到場 (17:20)

今日求情的3名被告為「肥林」林啟明（44歲）、燒烤場東主鄧懷琛（61歲）、八鄉橫台山河瀝背村村長鄧英斌（62歲）。

法官葉佐文質疑，被告是否未到車站前已預知要動武，「如果純粹睇咩事，有事就報警啦？」，辯方索取指示後稱「梗係啦，警察理唔理就唔知」，葉官追問「佢對警察無信心？」，辯方索取指示後稱「佢對警察有信心」，不知為何警方沒到元朗站，但感覺非「雞毛蒜皮」的事，否則街坊不會報警。

葉官多番質疑被告持棍到場的原因，「香港文明社會，點解一個人睇下嘢都會被襲，我唔明」，除非到黑社會地盤旁觀「講數」，「但只係一個車站……好安全，男女老幼都可去」，稱傾向不接受辯方解釋。

葉官表示，當白衣人襲擊車上的人時，被告持棍望向車廂，問辯方被告是否抱「我睇嘅啫，你鍾意打就打啦，你嗌你嘅事，你打你嘅事」的心態。辯方稱被告是想看看有沒有村民在車廂內，卻因害怕被襲而沒上前阻止。葉官質疑他「驚點解企咁近？」，辯方解釋被告距離車門約3至4米，當時心態是「又要驚又要睇」，但約一分鐘後已轉到對面月台並扔下棍，認為被告身穿白衣持棍在場未必起「鼓勵作用」。

辯方又澄清，被告在月台時沒跟身旁一男子對話，男子只是「擘大個口」唞氣，葉官反問「唔識嘅人擘大個口向佢唞氣？」，辯方稱男子不久已到車廂阻止白衣人，葉官問「咁佢有無畀人打？」，辯方稱根據片段中該男子沒被打，但男子身形魁梧，被告其實想上前阻止，但因年紀及身體狀況而沒這樣做。

全部被告已求情完畢，案件押後於7月22日判刑。

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