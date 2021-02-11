721襲擊案｜官問「嗰晚點解周地棍」　稱被告鄧懷琛為指揮者將重判 (17:00)

前年7．21元朗白衣人襲擊事件，涉暴動及有意圖而傷人罪等罪的7人中，餘下3名被告今（14日）在區域法院求情。其中被告鄧懷琛及鄧英斌的大律師均稱二人當日只從地上拾起棍，法官葉佐文遂問「嗰晚點解周地都係棍？」，又稱鄧懷琛是指揮者，明言會重判。
全部被告已求情完畢，案件押後於7月22日判刑。今日求情的3名被告為「肥林」林啟明（44歲）、燒烤場東主鄧懷琛（61歲）、八鄉橫台山河瀝背村村長鄧英斌（62歲）。
鄧懷琛的大狀表示，涉非法禁錮他人的被告到英龍圍後見村民與男子爭執，故想該男子留下解釋，葉官質疑是否可將行為合理化，認為沒合理辯解，更屬加刑因素。辯方稱，被告其後才從地上拾起棍以撃退施襲者，葉官問「D5（即鄧懷琛）執到支棍，D7（即鄧英斌）又執到，嗰晚點解周地都係棍？」。葉官稱，鄧懷琛的行為是本案中最嚴重，又是指揮者，「案中無人有呢個位置」，明言將重判。
代表被告林啟明的大律師稱，被告及早認罪有悔意，明白犯案沒藉口，不想浪費法庭時間。
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