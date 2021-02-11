男子涉斬超市店長遭警擊斃　槍械訓練警司：槍擊手腳只現於荷里活電影　是不可能的任務 (15:59)

警司（槍械訓練）麥啟立（Andrew McGrenra）作供時指出，警員入職時會接受射擊、決策及戰術訓練，知道什麼情況下使用槍械。《警察通例》列明，有人可致命時，警員才可使用槍械。警員開槍需瞄準目標人物的最大面積射擊，今次案中開槍警員合乎規則。

被問到為何不射手腳，麥啟立稱當時事主持刀與店長糾纏，一旦警員射擊無效，會令店長生命受威脅，身邊人亦會有危險，形容射手腳是「for Hollywood only」，是不可能的任務。

法醫郭嘉琪供稱，事主胸口槍傷致死，多處內部器官創傷，包括肺、心房、大動脈及食道，導致大量出血，且一槍射中事主心臟，即時停頓。廣華醫院急症室專科醫生陳正宜庭上作供稱，事主到達醫院時沒有生命表徵，又稱死者當時很可能爆肺，打算進行引流手術時發現他的肺部與胸腔之間有黏連，未能放入喉管，最終宣布死者死亡，死因存疑。

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