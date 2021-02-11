男子涉斬超市店長遭警擊斃　槍械訓練警司：槍擊手腳只現於荷里活電影　是不可能的任務 (15:59)

前年3月16日，油麻地新填地街「佳宝食品超級市場」發生傷人及警員開槍事件，有吸毒習慣的五旬漢李浩庭與超市店長爭執後，以刀斬傷店長頭部，後被警方開槍擊中胸腹死亡，死因研訊今（14日）繼續。負責槍械訓練的警司供稱，開槍警員合乎規則，更稱射事主的手腳是「for Hollywood only（荷里活電影才出現）」，形容是不可能的任務。
警司（槍械訓練）麥啟立（Andrew McGrenra）作供時指出，警員入職時會接受射擊、決策及戰術訓練，知道什麼情況下使用槍械。《警察通例》列明，有人可致命時，警員才可使用槍械。警員開槍需瞄準目標人物的最大面積射擊，今次案中開槍警員合乎規則。
被問到為何不射手腳，麥啟立稱當時事主持刀與店長糾纏，一旦警員射擊無效，會令店長生命受威脅，身邊人亦會有危險，形容射手腳是「for Hollywood only」，是不可能的任務。
法醫郭嘉琪供稱，事主胸口槍傷致死，多處內部器官創傷，包括肺、心房、大動脈及食道，導致大量出血，且一槍射中事主心臟，即時停頓。廣華醫院急症室專科醫生陳正宜庭上作供稱，事主到達醫院時沒有生命表徵，又稱死者當時很可能爆肺，打算進行引流手術時發現他的肺部與胸腔之間有黏連，未能放入喉管，最終宣布死者死亡，死因存疑。