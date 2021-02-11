唐英傑案｜李立峯反駁控方專家「光時」僅一種詮釋論　稱「革命」可代表「重要改變」 (14:45)

李立峯先就2019年進行的示威現場問卷和電話問卷作解釋，亦解釋何謂公共論述分析（public discourse analysis），即分析時事評論員、學者或公共知識分子對口號的解讀，強調其團隊採用了5種研究方法驗證及補充研究結果。

李立峯指出，劉智鵬通過歷史和語言分析得出「光時」口號只有一種詮釋，其研究就是為了驗證該假設是否正確。他認為，劉智鵬的結論建基於其理解溝通是非常固定，語言的使用慣例固然重要，但也不能忽視修辭（rhetoric）作為另一種語言的使用習慣，例如「革命」可用作代表「重要改變」。

他又批評警方所作的統計報告，因在示威現場，示威者有共同理念或訴求，但同時每個人都各自有獨立的訴求。他以七一遊行為例，遊行的共同訴求是爭取民主，但遊行亦包括同志團體、勞工團體等，他們有各自的口號和訴求。他又說共同訴求亦有模糊性，例如雨傘運動中，示威者的共同訴求是「我要真普選」，但不同人對何謂真普選的理解可以不同。

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